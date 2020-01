Eriksen Inter, ecco l’arrivo del danese al CONI – VIDEO

Chirstian Eriksen è arrivato al CONI per la seconda parte delle visite sportive. Ecco l’arrivo del giocatore danese – VIDEO

(-Dal nostro inviato) Dopo le lunghe visite mediche all’Humanitas, Christian Eriksen è arrivato al CONI per la seconda parte di visite e per l’idoneità sportiva. Il giocatore danese non è sceso dalla macchina, entrando da un ingresso secondario.

Ad accogliere Eriksen c’erano un centinaio di tifosi nerazzurri che ora aspettano un suo saluto come accadde con Lukaku quest’estate.