Eriksen, l’Inter lo aspetta Milano: nuovi esami per il danese

L’Inter attende il ritorno in Italia di Christian Eriksen dopo la grande paura. Il danese sarà sottoposto a nuovi esami a Milano

Arrivano novità sulle condizioni di Christian Eriksen dalla Danimarca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a partire dal prossimo 12 luglio il centrocampista dell’Inter potrebbe raggiungere i compagni nella seconda settimana di ritiro, non ovviamente per allenarsi ma per riassaporare l’aria di Appiano Gentile e stare con il gruppo di Inzaghi.

Eriksen dovrebbe sottoporsi ad una nuova parte di esami, già svolti a Copenaghen, con alcuni consulenti del club nerazzurro. I medici dell’Inter dovranno capire se il defibrillatore sottocutaneo potrà essere rimosso e dunque permettere al giocatore un eventuale ritorno in campo. Intanto Eriksen ha iniziato ad uscire di casa ed è stato avvistato al parco nella sua Odense a giocare insieme al figlio.