Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua il programma di recupero di Christian Eriksen, che ha realizzato due assist nell’amichevole contro i Rangers

Prosegue il recupero di Christian Eriksen. Tornato ad allenarsi qualche settimana fa con il Brentford, il Danese ha giocato un’amichevole contro i Rangers.

Per l’ex Inter due assist nella partita e un ritorno ufficiale in campo sempre più vicino per il classe ’92.