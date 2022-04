Eriksen, Tottenham e Leicester interessati: ipotesi costo zero. Le ultime

Il Tottenham e il Leicester sarebbero interessati a Eriksen che si libererà a zero a giugno

Con la maglia del Brentford, Christian Eriksen è tornato in campo a grandi livelli e su di lui si sono posati gli occhi di altri club. Come riportato da Fabrizio Romano, sul danese ci sarebbero Tottenham e Leicester interessati al danese che si libererà a zero in estate.

Al momento, però, ancora nessuno colloquio tra Eriksen e le due squadre inglesi.