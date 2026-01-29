Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo

Esonero De Zerbi: l’eliminazione in Champions League pesa, le indiscrezioni dalla Francia non lasciano nessun dubbio

L’atmosfera attorno alla panchina dell’Olympique Marsiglia si è fatta incandescente, trasformando quello che doveva essere un progetto di rilancio in un caso mediatico di primo piano. L’eliminazione dalla Champions League ha aperto una frattura profonda nel club francese, spingendo sempre più verso l’ipotesi dell’esonero di Roberto De Zerbi, scenario che fino a poche settimane fa sembrava lontanissimo.

Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins di RMC Sport, la dirigenza sta valutando con grande attenzione il cambio in panchina, considerandolo ormai una possibilità concreta.

La situazione resta in continua evoluzione e il clima è tesissimo. Le ultime indiscrezioni parlano di un annuncio imminente: sono in corso colloqui tra società e allenatore per trovare una soluzione che salvaguardi sia le ambizioni dell’OM sia la posizione contrattuale del tecnico italiano.

Un eventuale esonero rappresenterebbe un duro colpo per De Zerbi, arrivato in Francia per confermarsi come uno degli allenatori più innovativi del panorama europeo. Ma il calcio, si sa, non fa sconti: la pressione della piazza e la delusione dei vertici societari sembrano aver compromesso definitivamente il rapporto.

Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà spazio per una mediazione o se si andrà verso la rottura totale. In caso di addio, il Marsiglia dovrà agire rapidamente per individuare un sostituto capace di ricompattare un gruppo scosso e rispondere alle richieste di una tifoseria ferita dal flop europeo.

