Esonero Inzaghi: l’ex Inter è rischio con l’Al Hilal! Dilapidato il vantaggio in classifica, ora gli arabi gli han concesso l’ultimatum. Cosa sta accadendo

Esonero Inzaghi: rischio addio con l’Al Hilal! Sciupato il vantaggio in classifica, ora il club arabo gli ha concesso l’ultimatum. Ultimissime

Il momento d’oro in Arabia Saudita sembra essersi improvvisamente oscurato per Simone Inzaghi. Alla guida dell’Al Hilal, l’allenatore sta affrontando una fase di profonda crisi sportiva, al punto che la dirigenza del club starebbe valutando seriamente l’ipotesi di un clamoroso esonero anticipato.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il crollo in classifica e le critiche della stampa

I numeri delle ultime settimane fotogafano una situazione allarmante. Inzaghi ha dilapidato un cospicuo vantaggio in vetta, incappando in ben cinque pareggi (l’ultimo contro il pericolante Al Taawon) nelle ultime sette partite di campionato. Ben dieci punti persi che hanno spianato la strada alla rimonta dell’Al Nassr, trascinato a suon di vittorie da Cristiano Ronaldo.

Attualmente, a 11 giornate dal termine del torneo, l’Al Hilal è scivolato clamorosamente al terzo posto, superato sia dall’Al Ahli (+1 punto) che dall’Al Nassr capolista (+3 punti). Le critiche dei media e dei tifosi locali sono feroci: un opinionista ha addirittura definito la squadra “un gioiello nelle mani di un minatore di carbone“. Al mister italiano viene contestato un gioco eccessivamente speculativo, un difetto ritenuto inaccettabile soprattutto dopo che il mercato di gennaio gli ha messo a disposizione Karim Benzema.

Il nodo economico: stipendio monstre e penale

A frenare il licenziamento c’è, per ora, un ostacolo puramente finanziario. Inzaghi percepisce uno stipendio di circa 26 milioni di euro netti all’anno fino al 2027, cifre astronomiche che lo rendono il secondo allenatore più pagato al mondo, dietro soltanto a Diego Simeone. Rompere l’accordo significherebbe per l’Al Hilal dover versare una penale altissima.

Tuttavia, il tempo degli alibi è finito. Il calendario mette ora l’Al Hilal di fronte alla delicata trasferta sul campo dell’Al Shabab: un ulteriore passo falso potrebbe spingere la dirigenza a prendere decisioni drastiche, accontentando le pressanti richieste della piazza.