Esposito Cagliari, l’attaccante si è ritrovato: terzo gol e segnali positivi nello scontro contro la Juve

Esposito Cagliari, il riscatto è servito: terzo gol e segnali incoraggianti contro la Juventus. Tutti i dettagli

La sfida tra Cagliari e Juventus, valida per la 13ª giornata di Serie A, si è chiusa con una sconfitta per i rossoblù, ma non senza un segnale incoraggiante: il gol di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, arrivato dall’Inter, ha trovato la rete contro i bianconeri, confermando di aver superato le difficoltà iniziali della stagione.

Esposito, gol e fiducia ritrovata

Quella contro la Juventus è stata la seconda marcatura consecutiva per Esposito, già a segno contro il Genoa nel turno precedente. Un segnale di crescita che testimonia la sua voglia di imporsi dopo un avvio complicato.

Non solo gol: versatilità e sacrificio

Oltre alla rete, Esposito ha mostrato grande spirito di adattamento, muovendosi su tutta la fascia e cercando palloni utili per rendersi pericoloso. Velocità, senso della posizione e determinazione lo hanno reso un punto di riferimento offensivo, nonostante i limiti strutturali della squadra.

Cagliari guarda avanti

La sconfitta non cancella l’aspetto positivo: il gol di Esposito può rappresentare una base su cui costruire. La crescita del giovane attaccante, sempre più inserito negli schemi di Fabio Pisacane, è un segnale di speranza per il futuro del Cagliari, chiamato a ritrovare fiducia e continuità nelle prossime sfide.

