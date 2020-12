Espulso Singo, Torino in 10 dopo pochi minuti: cosa è successo

Subito un colpo di scena nella gara tra Roma e Torino: espulso dopo soli 14 minuti il laterale Singo per doppia ammonizione. Cosa è successo

Cambia subito il tabellino di Roma-Torino: dopo soli 13 minuti i granata rimangono in dieci uomini per l’espulsione del laterale Singo. Singo viene ammonito dopo pochi minuti per aver fermato una ripartenza giallorossa.

Passa pochissimo tempo e Singo commette la seconda ingenuità entrando con il piede a Martello su Spinazzola. Abisso non ha dubbi e sventola il secondo giallo in faccia a Singo: Torino in 10 dopo 13 minuti.