Eta Union Berlino, quando una donna diventa allenatrice di uomini: tra i precedenti ce n’è anche uno in Italia! Ecco quante altre volte è accaduto

Sì, Marie-Louise Eta è un caso storico, ma non è il primo in assoluto di una donna alla guida di una squadra maschile. La sua nomina all’Union Berlino la rende la prima allenatrice capo nella storia della Bundesliga; si tratta anche della prima donna a guidare una squadra maschile in uno dei cinque maggiori campionati europei. In precedenza era già stata la prima assistente donna in Bundesliga e, nel 2024, aveva già diretto una partita dalla panchina per la squalifica del tecnico titolare. Ma quante altre volte è accaduto in passato che il ruolo di allenatore di una prima squadra maschile venisse assegnato ad una donna?

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Ci sono altri precedenti importanti nel calcio maschile professionistico. In Inghilterra, Hannah Dingley è diventata nel 2023 la prima donna a guidare una squadra maschile professionistica inglese, anche se solo da caretaker al Forest Green Rovers. In Germania, prima di Eta in Bundesliga, Sabrina Wittmann era già diventata nel 2024 la prima donna ad allenare una squadra maschile nei primi tre livelli del calcio tedesco, con l’Ingolstadt in 3. Liga.

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Se allarghiamo lo sguardo all’Europa continentale, i casi più citati sono almeno tre. In Italia, Carolina Morace fu nominata nel 1999 alla guida della Viterbese in Serie C1, lasciando però dopo due partite per le tensioni con il club. In Francia, Helena Costa fu nominata nel 2014 dal Clermont Foot come prima donna scelta per una panchina maschile nei primi due livelli europei, ma si dimise prima dell’esordio ufficiale. Poco dopo, sempre il Clermont affidò la squadra a Corinne Diacre, che diventò la prima donna a guidare una squadra maschile in una gara professionistica ufficiale in Francia.

Quindi la risposta è netta: sì, ci sono già stati altri casi, ma il record di Eta è specifico e molto pesante sul piano storico, perché riguarda la Bundesliga e il livello più alto mai raggiunto da una donna nelle grandi leghe maschili europee.