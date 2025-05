Europa League: chi contro Bologna e Roma? Ecco tutte le squadre già qualificate

Europa League, ecco tutte le squadre già qualificate alla prossima edizione del torneo: Bologna e Roma le due italiane

La stagione 2025/26 dell’Europa League prenderà il via a settembre con la seconda edizione del nuovo format a 36 squadre in un girone unico. Come per la Champions, anche qui non ci saranno più gironi separati, ma una maxi fase iniziale dove ogni squadra affronterà otto avversarie diverse. Tra le partecipanti, figurano due italiane: il Bologna, vincitore della Coppa Italia sotto la guida di Vincenzo Italiano, e la Roma, quinta classificata in campionato, che sarà testa di serie al sorteggio. L’accesso diretto alla competizione è stato garantito anche alle migliori classificate nei principali campionati europei che non hanno centrato la qualificazione alla Champions League, oltre alle vincitrici delle coppe nazionali.

Tra le altre qualificate troviamo il Crystal Palace (vincitore della FA Cup) e l’Aston Villa per l’Inghilterra, mentre in Spagna tocca a Real Betis e Celta Vigo, rispettivamente sesta e settima nella Liga. In Germania sarà la volta di Stoccarda (che ha trionfato in Coppa di Germania) e Friburgo, fermatosi al quinto posto in Bundesliga. La Francia sarà rappresentata da Lione e Lille, rispettivamente quinta e sesta in Ligue 1, con il Nizza potenziale terzo club in caso di eliminazione dai playoff di Champions. Tra le sorprese, il Go Ahead Eagles approda all’Europa League grazie alla vittoria della coppa olandese, mentre il Porto torna nel secondo torneo continentale dopo il terzo posto in Portogallo. A completare il quadro saranno 24 squadre provenienti dai playoff estivi, di cui 11 retrocesse dalla Champions e le restanti vincitrici degli spareggi della stessa Europa League. Con la nuova formula e un mix tra storiche presenze e sorprendenti esordi, la competizione promette un’edizione ricca di storie, incroci inediti e grande equilibrio.