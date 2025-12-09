Designazioni arbitrali Europa League e Conference League, le scelte della UEFA per le gare in programma giovedì delle italiane: ecco chi dirigerà Roma, Bologna e Fiorentina

Designazioni arbitrali Europa League e Conference League, le scelte della UEFA per le gare in programma giovedì delle italiane

Serata intensa quella di giovedì 11 dicembre, con tre squadre italiane impegnate nelle competizioni europee. In Europa League scenderanno in campo Bologna e Roma, mentre la Fiorentina sarà protagonista in Conference League. La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per gli incontri, assegnando tre terne di alto profilo per garantire massima qualità e controllo nei match delle italiane.

Arbitri coppe europee 11 dicembre, la squadra arbitrale per Fiorentina – Dinamo Kiev (18:45)

La sfida di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev sarà diretta dal serbo Miloš Milanović, arbitro internazionale con grande esperienza nelle competizioni UEFA. La sua squadra sarà interamente serba:

Arbitro: Miloš Milanović (SRB)

Miloš Milanović (SRB) Assistenti: Milan Pašajlić (SRB), Novak Novaković (SRB)

Milan Pašajlić (SRB), Novak Novaković (SRB) Quarto uomo: Milan Ilić (SRB)

Milan Ilić (SRB) VAR: Momčilo Marković (SRB)

Momčilo Marković (SRB) AVAR: Milan Stefanović (SRB)

Arbitri coppe europee 11 dicembre, designazione per Celta Vigo – Bologna (21:00)

Trasferta spagnola per il Bologna di Vincenzo Italiano, con la gara affidata a un fischietto rumeno di alto livello. Il direttore di gara sarà Radu Petrescu, supportato da assistenti connazionali:

Arbitro: Radu Petrescu (ROU)

Radu Petrescu (ROU) Assistenti: Radu Ghinguleac (ROU), Alexandru Mihai Voda (ROU)

Radu Ghinguleac (ROU), Alexandru Mihai Voda (ROU) Quarto uomo: Cristian Moldoveanu (ROU)

Cristian Moldoveanu (ROU) VAR: Darren England (ENG)

Darren England (ENG) AVAR: Marcel Birsan (ROU)

Arbitri coppe europee 11 dicembre, la squadra arbitrale per Celtic – Roma (21:00)

La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il Celtic in un match delicatissimo in chiave qualificazione. A dirigere l’incontro sarà il rumeno István Kovács, presenza costante nei grandi appuntamenti UEFA:

Arbitro: István Kovács (ROU)

István Kovács (ROU) Assistenti: Mihai Marica (ROU), Ferencz Tunyogi (ROU)

Mihai Marica (ROU), Ferencz Tunyogi (ROU) Quarto uomo: Szabolcs Kovacs (ROU)

Szabolcs Kovacs (ROU) VAR: Cătălin Popa (ROU)

Cătălin Popa (ROU) AVAR: Jérôme Brisard (FRA)

Con tre match cruciali nel giro di poche ore, le italiane si affideranno a terne di assoluto livello, selezionate dalla UEFA per garantire massima precisione e affidabilità arbitrale.

