Europa League: Crystal Palace a rischio esclusione! Ecco cosa sta succedendo

Europa League, il Crystal Palace a rischio esclusione: vertice in giornata in Svizzera per decidere, ecco cosa è successo

Il Crystal Palace rischia clamorosamente l’esclusione dall’Europa League nonostante la storica vittoria in FA Cup contro il Manchester City. La dirigenza del club londinese parteciperà martedì a un vertice d’emergenza con la UEFA in Svizzera per tentare di salvare la qualificazione, messa in discussione a causa delle norme contro la multiproprietà. Il problema nasce dal fatto che John Textor, investitore americano con circa il 43% delle quote del Palace, è anche il principale azionista del Lione, club francese qualificato anch’esso all’Europa League. Le regole UEFA vietano la partecipazione di più squadre controllate dallo stesso soggetto alla stessa competizione europea, per tutelare l’integrità sportiva.

La situazione si complica ulteriormente perché anche il Brondby, squadra danese parzialmente controllata da David Blitzer (co-proprietario del Palace), parteciperà ai playoff di Conference League. Secondo le normative UEFA, quando più club legati tra loro si qualificano alle coppe, a rimanere in gara è quello con il miglior piazzamento nel campionato nazionale. In questo scenario, Palace – solo dodicesimo in Premier League – sarebbe il primo a dover rinunciare. Tuttavia, il club inglese si dice fiducioso: sostiene che Textor non abbia controllo operativo, detenendo solo il 25% dei diritti di voto, pari agli altri soci, e che non esistano legami diretti tra Palace e Lione. Una delle ipotesi sul tavolo prevede la cessione temporanea delle quote di Textor a un “blind trust”, ma restano dubbi sulla fattibilità e i tempi. Se la UEFA dovesse confermare l’esclusione, il posto in Europa League andrebbe al Nottingham Forest e il Brighton verrebbe promosso in Conference League. Una decisione ufficiale è attesa nel corso di giugno.