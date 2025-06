Evani: «Dopo la vittoria dell’andata non era semplice ripetersi; polemiche? La Salernitana aveva tutto il vantaggio»

Le parole di Alberico Evani, tecnico della Sampdoria, dopo il doppio successo ottenuto nei playout di Serie B con la Salernitana

Alberico Evani, tecnico della Sampdoria, ha parlato al termine del match di ritorno del play out di Serie B contro la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

PARTITA – «Dopo la vittoria di domenica scorsa non era semplice ripetersi in un campo difficile e contro una squadra. E’ più di un mese che ci stiamo allenando bene ed erano preparati e convinti del gioco che abbiamo proposto. Hanno fortificato lo spirito del gruppo, anche quando tatticamente non c’era un grande ordine sopperivamo col lavoro e con il sacrificio di tutti. Non commento quello che è successo prima del mio arrivo, ma posso dire che ho trovato un gruppo depresso che non riusciva a rendere secondo i propri reali valori».

SENSAZIONI PRE-MATCH – «Dovevo tirar fuori queste qualità, moltiplicandole per undici. Farsi trovare pronti nel momento giusto è un merito che non va assolutamente trascurato. Dopo la serata di Castellammare avevamo organizzato degli allenamenti punitivi, ai quali hanno assistito anche i tifosi che ci hanno offeso e umiliato con merito. Nessun calciatore, però, ha abbandonato la nave e tutti hanno avuto voglia di giocarsi al meglio questa seconda opportunità. Intensità e voglia di far bene sono aumentate, successivamente ci è arrivata questa notizia ufficiale e quindi ci siamo concentrati al massimo anche quando non eravamo certi. Insieme abbiamo preparato il match come se avessimo dovuto giocarlo, siamo arrivati a questo punto convintissimi. Ci sentivamo più forti».

ARBITRAGGIO – «Non me ne sono accorto, soprattutto del rigore. Sul gol annullato alla Salernitana credo non ci siano dubbi. Non credo sia il caso di fare polemiche, mi dispiace solo che la partita non sia finita perchè a me piace vincere regolarmente quando l’arbitro fischia la fine. Io ho grande rispetto per una grande società come la Salernitana».

POLEMICHE – «La Salernitana avrebbe dovuto comunque disputare i playout, col Frosinone e partendo in svantaggio. Poi è successo quello che è successo, anzi la Salernitana partiva col vantaggio del doppio risultato. Capisco la distanza del tempo, ma il problema della partita no. Anzi la Salernitana ha tratto vantaggio».