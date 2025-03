Everton, nel nuovo stadio “bandito” il colore rosso! Anche il Ketchup sarà blu; e il futuro di Goodison Park è deciso

Everton, nel nuovo stadio dei Toffees sarà ‘bandito’ il colore rosso: anche il ketchup sarà blu! E a Goodison Park ci va la squadra femminile

L’Everton si prepara ad inaugurare il suo nuovo stadio al Bramley-Moore Dock con una novità che riguarda il colore rosso, simbolo della storica rivalità con il Liverpool. All’interno del nuovo impianto, il colore rosso sarà “vietato” per evitare qualsiasi associazione con i Reds. Questa scelta si estende anche al ketchup, che non sarà più rosso ma blu, in linea con i colori del club. L’idea, come riportato da Calcio&Finanza, è stata confermata da un tifoso che ha assistito a una partita di giovanili nel nuovo stadio, come parte dei test pre-apertura. Un gesto simbolico che accompagnerà l’inizio della nuova era per i Toffees.

Il nuovo stadio, pronto per la prossima stagione, avrà una capacità di 52.888 posti e ospiterà la squadra maschile dell’Everton. Nel frattempo, il Goodison Park, storico stadio del club, diventerà la nuova casa della squadra femminile a partire dalla stagione 2025-26. Questa mossa segue l’esempio di altri club inglesi, come il Leicester, l’Arsenal e l’Aston Villa, che hanno fatto giocare la loro squadra femminile nei rispettivi stadi principali. Con l’arrivo di questo stadio ultra-moderno, il club si prepara a fare un passo importante nella sua storia.