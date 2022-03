Evra: «I giocatori scelgono United e PSG per soldi, la Juventus per amore»

Evra: «I giocatori scelgono United e PSG per i soldi, la Juventus per amore». Le parole dell’ex terzino bianconero

Patrice Evra ha parlato a Prime Video nel pre partita di Juve-Villarreal.

Le sue parole: «I giocatori vanno al Manchester United per i soldi, non per la storia. Vanno al PSG per i soldi e per vivere in una bellissima città Per questo spero in Dio che la Juventus mantenga questa mentalità. Giocatori come Vlahovic e Locatelli, hanno amato la Juventus ancor prima di venire qui. Questo è ciò che devono mantenere in questo club».