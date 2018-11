Oggi&ieri: Juventus-Valencia è sempre una questione di ex

Tutti gli ex di Juventus-Valencia: da Joao Cancelo a Neto oggi, arrivando a quelli del passato. Quanti affari in comune tra i due club bianconeri che stasera si sfideranno in campo!

In comune Juventus e Valencia hanno i colori sociali (pur se distribuiti sulle maglie in maniera differente), ma pure un passato condiviso. La Vecchia Signora ed i Pipistrelli sull’asse di mercato hanno avuto modo di fare spesso affari negli ultimi anni (e non solo) condividendo una serie di giocatori dalle fortune più o meno alterne. L’ultimo di questi è Joao Cancelo, acquistato proprio in estate dalla Juve dal Valencia (che la stagione prima lo aveva prestato all’Inter), ma appena qualche anno fa a fare il tragitto opposto, non senza qualche polemica, era stato l’ex portiere della Fiorentina Norberto Neto, di fatto riserva di lusso alla Juve ed attualmente titolare nel club spagnolo con ottimi risultati.

Prima di loro però non erano mancati i cambi di casacca sull’asse Torino-Valencia: da un bianconero… all’altro. In pochi ricordano per esempio che Didier Deschamps dopo anni di militanza alla Juve, ebbe un’esperienza sul finire di carriera proprio al Valencia (dopo la parentesi al Chelsea), con cui ebbe modo di affrontare anche una finale di Champions persa contro il Real Madrid (in cui però l’attuale commissario tecnico campione del mondo non giocò). Nel 2004 poi Marco Di Vaio venne ceduto dala Juventus proprio al Valencia per 11 milioni di euro: l’ex attaccante del Parma in Spagna non andò malissimo in due stagioni portando a casa anche una Superccopa Europea. Tra gli altri ex Emiliano Moretti (oggi al Torino) che a Valencia ha giocato ben cinque anni (sino al 2009) dopo una fugace apparizione tra le fila juventine nel 2002. Destino opposto per Momo Sissoko: nel 2008 arrivò alla Juve dopo anni di ottime prestazioni a Valencia con i favori della critica. Purtroppo per lui poi andò malissimo.