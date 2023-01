FA Cup, Liverpool-Wolves 2-2 con il debutto di Gakpo

Finisce in parità la partita di FA Cup tra Liverpool e Wolverhampton: Nunez e Salah per i Reds, Guedes e Hwang per i Wolves. Debutto per Gakpo

Pareggio tra Liverpool e Wolves per 2-2 nel terzo turno di FA Cup. Le due squadre andranno quindi alla ripetizione del turno.

Per i Reds hanno segnato Darwin Nunez e Salah, mentre per il Wolverhampton sono andati a segno Guedes e Hwang. Prima con la maglia del Liverpool anche per il neo acquisto Gakpo.