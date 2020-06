FA Cup, Solskjaer: «Dobbiamo vincere un trofeo…»

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato degli obiettivi del club

«Sarebbe certamente importante arrivare in finale di FA Cup. L’anno scorso abbiamo perso ai quarti contro il Wolverhampton. Ora giocheremo la semifinale a Wembley, sarebbe fondamentale vincere un trofeo. Sarebbe importante anche giocarsi una finale. Dobbiamo alzare una coppa per onorare la tradizione vincente del club. Ora siamo in semifinale ne siamo molto felici».