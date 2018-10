Fabian Ruiz, autore del primo gol ufficiale con la maglia del Napoli nella vittoria di Udine, ha espresso la sua soddisfazione dopo la gara

Entrato in campo dopo pochi minuti di gioco per sostituire l’infortunato Verdi, Fabian Ruiz ha suggellato subito la gara del ‘Friuli’ portando in vantaggio il Napoli con un gran gol al quarto d’ora. Il centrocampista spagnolo, alla sua prima marcatura ufficiale con la maglia del Napoli, ha espresso così la sua soddisfazione dopo la partita: «Sono contento di aver aiutato la squadra a conquistare i tre punti con un mio gol – le parole rilasciate a DAZN – La mia posizione? Mi adatto a qualsiasi posizione per essere a disposizione del mister e giocare più spesso. Adesso ci concentriamo sul PSG contro cui speriamo di ottenere un buon risultato».