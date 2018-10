Le parole di Carlo Ancelotti dopo la vittoria del Napoli sul campo dell’Udinese: l’allenatore azzurro esprime la sua soddisfazione per la prova del suo gruppo

Il Napoli vince 3-0 a Udine e accorcia la distanza dalla Juventus capolista portandosi a 4 punti dai bianconeri. L’allenatore azzurro Carlo Ancelotti, intervenuto dopo la gara del Friuli, ha analizzato così la prova dei suoi: «Il risultato potrebbe dire che è stata una partita semplice, ma è stata molto combattuta fino al rigore. Nella prima parte del secondo tempo abbiamo un pò sofferto, dopo fortunatamente non ci siamo mai scomposti – le parole a Sky Sport – Sono tre punti importanti, volevamo continuare bene dopo la sosta e la squadra era pronta. La distanza dalla Juve accorciata? Più 6 o più 4 non cambia molto, siamo sempre dietro, ma stiamo migliorando in continuità, per noi è una cosa importante. I giocatori sono pronti, tutti fanno la loro figura, questo è un bel gruppo, l’ho sempre detto, la rotazione salta fuori anche per quello, cambiano i fattori ma il risultato è sempre lo stesso».

Ancelotti ha poi proseguito: «E’ piacevole constatare che da parte dei giocatori c’è voglia di eseguire quello che proponi, c’è un gruppo di qualità che lavora bene insieme. La differenza la sta facendo un grosso lavoro difensivo da parte di tutti, siamo alla terza partita di fila senza subire gol, è un segnale importante. Ci sono giocatori che possono giocare in posizioni diverse come Zielinski, Fabian Ruiz o Rog e questo è un vantaggio, la qualità si vede anche da quello. Aiutati dal pareggio della Juve? Non so se i miei siano stati ulteriormente caricati, ma la squadra era concentrata, l’ho visto ieri. E’ presto per calcoli e per guardare i risultati altrui. Campionato aperto fino alla fine? Me lo auguro, è molto presto, stanno venendo su squadre importanti come Inter e Milan. Tutti tranne i tifosi della Juve si augurano che il campionato sia più lungo che mai».