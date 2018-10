Udinese-Napoli 0-1: risultato e cronaca in diretta live – Serie A 2018/2019

Udinese-Napoli, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la pausa per le Nazionali, che ha visto l’Italia guadagnarsi la salvezza in Nations League è il momento di tornare a concentrarsi sul campionato. Per la 9ª giornata di Serie A il Napoli va a alla Dacia Arena a far visita all’Udinese. Gli azzurri di Ancelotti vorranno continuare nel loro buon momento di forma centrando un’altra vittoria. Non sarà facile però perché De Paul e compagni venderanno cara la pelle, cercando di portarsi a casa dei punti.

Udinese-Napoli 0-1: il tabellino

MARCATORI: pt 13′ Fabian Ruiz

UUDINESE (4-1-4-1):Scuffet; Stryger-Larsen, Nuytinck, Ekong (34′ pt Opoku), Samir; Behrami (22′ st Barak); Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. All. Velazquez

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi (3′ pt Fabian Ruiz); Milik (29′ st Hamsik), Mertens. All. Ancelotti

ARBITRO: Mariani

Udinese-Napoli: diretta live e sintesi

29′ st – Callejon mette una bella palla arretrata per Zielinski in area, conclusione ribattuta sulla linea e allontanata dalla difesa

25′ st- Ripresa molto bloccata, l’Udinese ha alzato il ritmo, ma non impensierisce la difesa azzurra

22′ st – Angolo di Callejon nel mezzo, palla che attraversa tutta l’area di rigore

17′ st – Palla di Mertens per l’inserimento di Malcuit, che però non riesce ad agganciare in area

11′ st – Cross di Behrami per Lasagna che non riesce a girare in porta. Udinese che sta premendo ora

5′ st – Cross dalla sinistra di Larsen, palla spazzata da Albiol

2′ st – Samir blocca Fabian Ruiz lanciato a rete e salva i suoi

1′ st – Si riparte a Udine

SINTESI PRIMO TEMPO – Termina 0-1 un bel primo tempo a Udine. Gli uomini di Ancelotti chiudono meritatamente in vantaggio grazie al primo gol in Italia di Fabian Ruiz. Pronti via e Verdi si fa male, al suo posto dunque entra proprio l’ex Betis, che al quarto d’ora pesca un destro magnifico che batte Scuffet. L’Udinese fa grande fatica a reagire e si fa vedere solo con un paio di Guizzi di Lasagna che non trovano il bersaglio grosso. Proprio nel finale però Karnezis salva su un tentativo ravvicinato di Pussetto. Si va dunque a riposo sullo 0-1.

49′ pt – Fischia Mariani termina il primo tempo

49′ pt – Karnezis a mano aperta salva il Napoli sulla deviazione ravvicinata di Pussetto

45′ pt – Saranno ben 4′ i minuti di recupero

42′ pt – Cross dentro di Malcuit per Milik, girata aerea alta di poco

40′ pt – 5′ al termine di un bel primo tempo

37′ pt – Duro intervento di Milik su De Paul, Mariani prima estrae il giallo, poi va a controllare al Var e conferma la sua decisione

32′ pt – Tentativo al volo di Lasagna in area, blocca Karnezis

31′ pt – Palla perfetta di Allan per l’inserimento di Zielinski, conclusione fuori di poco

27′ pt – Callejon appoggia per Allan al limite, ma Fofana intercetta e sventa

22′ pt – Karnezis! Con difficoltà dice di no al diagonale di Lasagna, si è però svegliata l’Udinese all’improvviso

21′ pt – Ci prova De Paul dal limite, tentativo che finisce altissimo

18′ pt – Udinese colpito a freddo dal gol e che non sembra in grado di opporre una reazione convincente

13′ pt – Gooooool! Il Napoli la sblocca con Fabian Ruiz che ruba palla a Fofana al limite, salta Behrami e fa partire un destro a giro che non lascia scampo a Scuffet

12′ pt – Ancora Callejon , che entra in area e calcia, palla che sfiora la traversa

10′ pt – Verticalizzazione per Malcuit, tiro cross che scheggia il palo e termina fuori

9′ pt – Conclusione dalla distanza di Callejon, blocca Scuffet senza problemi

6′ pt – Contropiede del Napoli che libera Malcuit al cross, palla ribattuta che finisce in fallo laterale

3′ pt – Eccolo il cambio: fuori Verdi, dentro Fabian Ruiz, con Zielinski che va prendere il posto dell’ex Bologna

2′ pt – Verdi ha un problema, ed è costretto ad uscire, al suo posto è pronto Fabian Ruiz

1′ pt – Fischia Mariani comincia Udinese-Napoli

Udinese-Napoli: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Tutto confermato in casa Udinese con Velazquez che si affida al 4-1-4-1 con De Paul alle spalle di Lasagna. Ancelotti invece effettua alcune modifiche rispetto alle indiscrezioni della vigilia. C’è Koulibaly in difesa con Albiol, e non Maksimovic. In avanti invece scelta la coppia Mertens–Milik, dal momento che Insigne è infortunato.

UUDINESE (4-1-4-1):Scuffet; Stryger-Larsen, Nuytinck, Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. All. Velazquez

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Milik, Mertens. All. Ancelotti

Udinese-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Velazquez vara l’undici anti Napoli affidandosi ai migliori a disposizione, disposti in un coperto 4-1-4-1. Tra i pali Scuffet, protetto da una linea a quattro formata da Larsen, Ekong, Nuytnick e Samir. Centrocampo folto dove toccherà a Behrami e Fofanà limitare le fonti di gioco azzurre. Le chiavi della squadra saranno affidate come al solito a De Paul, che agirà alle spalle di Lasagna. Ancelotti invece sembra propenso a schierare il solito 4-4-2 con un importante novità: Lorenzo Insigne è infortunato e non sarà della partita. Al suo posto dovrebbe infatti agire Mertens in coppia con Milik e con Callejon e Verdi sulle fasce.

UUDINESE (4-1-4-1):Scuffet; Stryger-Larsen, Nuytinck, Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. All. Velazquez

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Milik, Mertens. All. Ancelotti

Udinese-Napoli: i precedenti del match

Il Napoli evidentemente si esalta quando incontra l’Udinese. Gli azzurri infatti negli ultimi 5 incontri tra campionato e Coppa Italia hanno ottenuto solamente vittorie, l’ultima delle quali è un sonoro 4-2 inflitto al San Paolo il 18 aprile scorso.

Udinese-Napoli: l’arbitro del match

L’arbitro di questo Udinese-Napoli sarà Maurizio Mariani. Il fischietto 36 enne ha già maturato una buona esperienza in Serie A, con già 55 presenze alle spalle. Ad aiutarlo ci saranno gli assistenti Bindoni e Paganesi e il quarto uomo Ghesini.

Udinese-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.