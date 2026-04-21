Fabregas Como, Ludi sicuro: «Cesc è il nostro perno, quello su cui si poggia l’intera area tecnica. È un fenomeno»

Fabregas Como, Ludi: «Cesc è il nostro perno, quello su cui si poggia l’intera area tecnica. È un fenomeno». Le parole

Carlalberto Ludi, a pochi minuti dal via della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare una sfida che può valere l’accesso alla finale del 2025/26. Il dirigente lariano ha analizzato le sensazioni del pre‑partita e l’importanza di un match che arriva dopo lo 0‑0 dell’andata, con il Como deciso a giocarsi tutte le proprie carte a San Siro. Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

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SUL LAVORO DI FABREGAS: «Cesc è il nostro perno, quello su cui si poggia l’intera area tecnica. È un fenomeno, lo dico da tre anni a questa parte, cresce tutti i mesi. Ha una voglia di apprendere e migliorarsi incredibile, ha un’ambizione e una fame che non ho mai visto in una persona. A lui dobbiamo tanto, penso che siamo allineati culturalmente e come obiettivo e sono sicuro che andremo avanti insieme per tanto tempo. Perché come noi diamo tanto a lui anche lui ci restituisce tanto tutti i giorni».

SUL FUTURO DI FABREGAS E L’INTERESSE DELL’INTER NELLA SCORSA ESTATE: «Non abbiamo mai avuto paura. Dopodiché vedremo, non possiamo prevedere il futuro. Ma siamo sicuri del rapporto che abbiamo con Cesc e del lavoro che facciamo tutti i giorni».