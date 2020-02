Fallo Calabria in Milan Juventus: ora i rossoneri vogliono spiegazioni dall’AIA

L’AIA ha approvato la decisione di Valeri nell’assegnare il calcio di rigore alla Juventus per il fallo di mano di Calabria

Continuano a infervorare le polemiche per la direzione di gara di Paolo Valeri nel match di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Al centro delle discussioni, il penalty assegnato dal direttore di gara per il fallo di mano di Calabria sul tiro di Ronaldo.

L’arbitro Valeri ha assegnato il rigore dopo aver rivisto le immagini al VAR: una scelta che ha fatto molto discutere, soprattutto per le parole del designatore Nicola Rizzoli che giudicò sbagliata la decisione di concedere il rigore al Brescia contro il Cagliari alla prima giornata per un tocco col braccio di Cerri, causato da un tocco di mano simile a quello di Calabria.

La Gazzetta dello Sport spiega il perchè di questa decisone: secondo i vertici arbitrali, che valutano corretta la lettura di Valeri, la fattispecie è diversa per l’attitudine e la postura del giocatore del Milan che, in salto, allargherebbe braccia e gambe per andare a contrastare il tiro che arriva da dietro aumentando lo spazio del corpo, al contrario di quanto avviene per Cerri che salta in alto per la palla mancandola prima del rimbalzo sul braccio.