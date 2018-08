Fantacalcio: gol di Bonucci o autogol di Bani? Ecco la decisione della Lega di Serie A sul 2-2 del Bentegodi

Gol di Leonardo Bonucci o autogol di Mattia Bani in Chievo-Juventus? Le immagini in presa diretta non hanno chiarito del tutto, ma a quanto sembra la rete che è valsa il 2 a 2 bianconero contro i clivensi dovrebbe risultare come autogol di Bani. Il difensore avrebbe insaccato nella sua stessa rete, seppur “propiziato” dal salto di Bonucci, che ha sfiorato a sua volta il pallone ingannando il portiere del Chievo Sorrentino (e pure le telecamere). Possibile comunque che in via del tutto ufficiale ala Lega decida di assegnare il gol a Bonucci, alla sua prima dopo il ritorno alla Juve a seguito della parentesi al Milan. Si attende il referto ufficiale dell’arbitro per conoscere meglio la decisione.