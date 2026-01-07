Farioli ha stregato il Porto: la mossa di Villas-Boas per il tecnico italiano. Ormai non ci sono più dubbi

Farioli ha convinto il Porto: la mossa di Villas-Boas per il tecnico italiano non lascia più dubbi. Ecco cosa sta accadendo in Portogallo

Secondo A Bola, c’è piena sintonia tra André Villas-Boas e Francesco Farioli per prolungare il contratto dell’allenatore italiano con il Porto oltre la scadenza attuale di giugno 2027. L’eccellente lavoro svolto finora, culminato con la leadership solitaria in campionato al termine del girone d’andata (+7 sullo Sporting e +10 sul Benfica), ha convinto la dirigenza portista. La SAD (Società Anonima Sportiva) ha la chiara intenzione di rinnovare il contratto del tecnico, con un conseguente adeguamento salariale che riguarderà anche il suo staff.

Farioli ha avuto il merito di risollevare il Porto dopo un periodo difficile, riportandolo sulla via del successo con prestazioni di alto livello e un ruolino di marcia impressionante nelle prime 17 giornate di campionato: 16 vittorie e un solo pareggio (0-0 contro il Benfica al Dragão). Presidente e allenatore sono sulla stessa lunghezza d’onda riguardo al nuovo accordo, che potrebbe estendere il vincolo per una o due stagioni ulteriori e portare a un aumento della clausola rescissoria, attualmente fissata a 15 milioni di euro.

Villas-Boas considera Farioli l’uomo ideale per guidare il progetto di riconquista dell’egemonia nel calcio portoghese. Il feeling tra i due è ottimo e i risultati sportivi, nonostante la precoce eliminazione in Coppa di Lega contro il Vitória de Guimarães, hanno contribuito a rafforzare il legame.

Farioli, che ha speso parole al miele per il presidente in una recente intervista, sta dimostrando tutto il suo valore, essendo il principale artefice della metamorfosi della squadra dopo una stagione deludente. Il tecnico italiano ha saputo assorbire la cultura vincente del club, integrandosi perfettamente e conquistando fin da subito l’esigente tifoseria, ancora scottata dalla parentesi Martín Anselmi.

La sua difesa appassionata dei valori storici del Porto è un altro elemento che ha colpito positivamente la dirigenza, composta, oltre che dal presidente Villas-Boas, anche da Tiago Madureira e Henrique Monteiro. Tutti sono concordi sulla necessità di blindare Farioli e il suo staff con un nuovo contratto.