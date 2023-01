Fassone: «Il Napoli ha ricevuto apprezzamenti da alcuni fondi americani»

Marco Fassone, ex direttore generale del Napoli, ha parlato del futuro del club azzurro. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Fassone, ex direttore generale del Napoli, ha parlato a 1 Station Radio.

PAROLE – «Gli investitori americani sono molto attratti dall’Italia e da alcuni club in particolare. De Laurentiis ha sicuramente ricevuto degli apprezzamenti da alcuni fondi, sia il brand che la squadra hanno un grande appeal. Il possibile successo in campionato potrebbe far crescere ulteriormente il valore della società: una decisione in merito ad una possibile cessione da parte dell’attuale proprietà andrebbe sicuramente presa entro il 2024».