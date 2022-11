“Fatture false”: chiesto un anno di reclusione per De Laurentiis, Percassi e Galliani

La Procura di Napoli ha chiesto una condanna a un anno di reclusione per De Laurentiis, Percassi e Galliani. Ecco il motivo

La Procura di Napoli ha chiesto una condanna a un anno di reclusione per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e quello dell’Atalanta, Antonio Percassi, per presunte operazioni inesistenti legate alla compravendita di giocatori.

I pm De Simone e Capuano hanno chiesto un anno e un mese di reclusione anche per il dirigente del Monza, Adriano Galliani. L’ipotesi, per tutti e tre i personaggi del mondo del calcio, è quella di “utilizzo di false fatturazioni” in relazione alla triangolazione società-calciatore-procuratore.