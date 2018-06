Andrea Favilli dall’Ascoli alla Juventus, il bomber pisano fa ritorno a Torino dopo l’esperienza in Primavera. I dettagli del nuovo contratto e le prime dichiarazioni

Andrea Favilli è il nuovo acquisto ufficiale da parte della Juventus per il calciomercato estivo. Dopo aver sostenuto le visite mediche al J Medical sono arrivate le firme sul contratto del calciatore che nell’ultima stagione ha militato nel campionato di Serie B con la maglia dell’Ascoli. L’attaccante pisano classe 1997 ritorna alla Juventus visto che ha militato nella stagione 2015/2016 con la Primavera bianconera mettendo a segno 22 reti in totale nel suo primo atto a Torino. Ha esordito con la maglia della Juve in Serie A il 7 febbraio 2016 contro il Frosinone in trasferta.

Tutta la felicità di Andrea Favilli ai microfoni del sito ufficiale bianconero: «Questa è la squadra che mi ha dato una grandissima opportunità qualche anno fa. Tornare a casa è sempre bello. Lo scorso anno è stato un po’ sfortunato. Però ho lavorato duro e adesso sto bene e sono prontissimo per la nuova stagione». La Juventus ha acquisito dall’Ascoli il cartellino di Favilli a titolo definitivo a fronte di un pagamento di 7,5 milioni di euro, pagabili in due esercizi, che potrà incrementarsi per un massimo di 1,25 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni entro il 30 giugno 2021. Favilli ha sottoscritto con la Juventus un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2023.