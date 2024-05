Gasperini pre Atalanta Marsiglia: «Vogliamo arrivare in FINALE. Serve concentrazione e sul CALENDARIO...»

Le parole alla VIGILIA dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro il Marsiglia

A Sky Sport, in vista di Atalanta Marsiglia, ha rilasciato qualche dichiarazione l’allenatore nerazzurro Gasperini.

«In una settimana ci giochiamo buona parte della stagione, speriamo di continuare a giocare altre gare importanti: noi siamo già in Europa, e chissà quale sarà. Noi siamo abbastanza fiduciosi per la finale. Calendario? Tante partite così ravvicinate non sono l’ideale ma ora non possiamo pensarci, dobbiamo pensare al Marsiglia e concentrarci molto su questa squadra che è di assoluto valore. Ci si aspetta un clima caldo domani davanti ai nostri tifosi»