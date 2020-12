Fazio: «Braga? Potevamo avere un sorteggio più semplice»

Federico Fazio ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 durante un evento di Roma Cares presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Federico Fazio ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 durante un evento di Roma Cares presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

INIZIATIVA – «Complimenti alla Roma che, ogni anno, organizza questi eventi con le scuole, gli ospedali per portare dei doni a questi bambini, questi ragazzi. Credo sia bello, per questi ragazzi non sono in buone condizioni di salute, ricevere la visita di noi calciatori e ricevere dei doni sotto Natale»

SORTEGGIO BRAGA – «Potevamo avere un sorteggio più semplice. Il Braga gioca molto bene, li ho visti giocare. Anche se mancano dei mesi, non sarà semplice passare il turno».

VITTORIA CONTRO IL BOLOGNA – «Manca ancora tanto. Era importante vincere prima della sosta, specialmente perché, poi, avremo tante partite ravvicinate».

IDOLO – «Il mio idolo è sempre stato Batistuta».