Papu Gomez è diventato l’obiettivo della Lazio per rafforzare il reparto offensivo, orfano del brasiliano Felipe Anderson, passato al West Ham

La Lazio ha completato la prima importante cessione del suo calciomercato, cedendo Felipe Anderson al West Ham per 38 milioni di euro. Un affare firmato Igli Tare, visto che il brasiliano, nonostante abbia ancora un grande potenziale inespresso, non ha dato il meglio di sè nella stagione che si è appena conclusa. Adesso, però, il direttore sportivo è chiamato a riempire il vuoto lasciato in rosa dal suddetto calciatore. Stando a quanto si legge su Il Corriere dello Sport mister Inzaghi avrebbe chiesto Papu Gomez dell’Atalanta.

Il presidente Percassi lo aveva dichiarato incedibile qualche settimana fa, nel mentre, davanti alla richiesta di info sul cartellino dell’argentino, ha chiesto una cifra alta e l’inserimento nella trattativa del cartellino di Danilo Cataldi. La Lazio, dal canto suo, crede che il prezzo scenda e che l’operazione sia fattibile. Quello con l’Atalanta sembra un vero e proprio asse di mercato, visto che si parla anche di Remo Freuler ed Andrea Petagna. Il primo costa ancora di più rispetto all’argentino ma rappresenterebbe la perfetta alternativa a Lucas Leiva; il centravanti, con l’arrivo di Duvan Zapata, potrebbe andare a a giocare altrove, magari proprio a Roma, in caso di partenza di Caicedo.