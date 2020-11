Ferencvaros, Rebrov: «I miei giocatori sono entusiasti di affrontare i campioni della Juve»

Rebrov, tecnico del Ferencvaros, prossima avversaria della Juve in Champions League, parla in vista del match. Le sue parole

Sulle pagine di Tuttosport è intervenuto Rebrov, tecnico del Ferencvaros che mercoledì sera affronterà la Juve.

JUVE – «In Champions è impossibile fare previsioni. Anche per questo sono molto più concretato sulla mia squadra».

CR7 – «Più che spaventati da Ronaldo, dovremo essere preparati per affrontarlo. Faremo del nostro meglio per fermarlo. Mi piace tantissimo la sua passione per il calcio ed è incredibile il livello altissimo che continua a mostrare alla sua età».

PIRLO – «È ancora presto per dire che allenatore sia. Pirlo ha bisogno di tempo per realizzare le proprie idee».

BIG – «Hanno tanti big. Senz’altro Dybala è uno che crea sempre grandi problemi agli avversari. I miei giocatori sono entusiasti di affrontare i campioni della Juve. Il sogno di tutti è quello di competere ai massimi livelli».