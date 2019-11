Fernando Santos: «Di CR7 non mi sorprende più nulla» – VIDEO

Fernando Santos, le parole del tecnico del Portogallo dopo la vittoria della Nazionale per 6-0 sulla Lituania

Un Portogallo straripante e un Cristiano Ronaldo implacabile quello sceso in campo ieri contro la Lituania. Al termine del match il tecnico Fernando Santos ne ha parlato in conferenza stampa.

«Non trovo strano fare una domanda su Ronaldo in questa conferenza, è stato fatto tanto rumore intorno a lui. Io ho sempre detto che Cristiano stava bene. La sua prestazione non mi sorprende per niente. Il fatto che abbia segnato una tripletta per me è una cosa normale».