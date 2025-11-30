Ferrari a Sky nel pre partita di Atalanta Fiorentina: «Momento lungo e difficile, ma serve lucidità. Dzeko? Parole per unire il gruppo»

Ferrari a Sky nel pre partita di Atalanta Fiorentina. Il direttore generale viola analizza la situazione in vista del match delle 18 e valido per la tredicesima giornata

Prima della partita contro l’Atalanta, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è intervenuto a Sky Sport, soffermandosi sul momento delicato del club, sulle parole di Edin Dzeko dopo la gara con l’AEK Atene e sulle voci legate al possibile ritorno di Raffaele Palladino prima dell’arrivo di Vanoli.

IL MOMENTO DELLA FIORENTINA – «Sarà un momento lungo e difficile, dobbiamo essere consapevoli di dove siamo e di cosa affrontiamo. Oltre a rimetterci a posto in campo, servirà anche la testa. L’aspetto mentale è fondamentale, il mister ci sta dando una mano anche su quello».

LE PAROLE DI DZEKO – «Edin è un uomo tutto d’un pezzo, ha detto delle parole importanti non a tutela sua ma a tutela di tutto il gruppo. Bisogna leggerle in questo modo. È chiaro che capiamo il momento dei tifosi, lo viviamo anche noi, ma Edin voleva unire e dire che abbiamo bisogno di tutti».

LE VOCI SU PALLADINO – «È la prima volta che lo rivediamo. Lo saluterò e gli farò l’in bocca al lupo. Quando abbiamo deciso di fare il cambio di allenatore, è normale ci fossero più nomi, ma siamo andati decisi su Vanoli. L’abbiamo incontrato e la scelta è stata immediata».

LA SCONFITTA CON L’AEK – «Perché non siamo guariti. Stiamo affrontando un momento in cui a Genova abbiamo ripreso fiducia, con la Juve abbiamo fatto una buona partita, ma giovedì no. Contro l’AEK abbiamo fatto due passi indietro. Serve trovare una quadra e mantenere una performance costante, poi da lì si potrà ragionare sempre meglio».