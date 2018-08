La Sampdoria si è vista scippare all’ultimo minuto dal Torino Simone Zaza ma il presidente Ferrero non porta rancore: «Gli auguro il meglio»

Prima vicinissimo a vestire la maglia della Sampdoria poi scippato, è proprio il caso di dirlo, dal Torino. Simone Zaza è stato al centro delle ultime ore di mercato nella giornata di ieri, quando l’attaccante del Valencia aveva già trovato l’accordo con i blucerchiati, salvo poi fare retromarcia e approdare alla corte di Mazzarri al Toro. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria ha commentato così l’affare sfumato all’ultimo: «E’ stato un mercato ottimo, sono contento. C’è un procuratore molto scorretto e la gente scorretta non mi piace. Parlo dell’avvocato Bozzo. Ma a Zaza gli auguro il meglio. A Bozzo ricordo che le cattive azioni tornano sempre indietro».

Al numero uno della Sampdoria viene chiesto un commento sul calciomercato in generale: «Ci tengo a dirvi che noi non abbiamo venduto nessuno. Le uscite come Silvestre e compagnia bella sono figlie di una strategia comune. Ferrero non ha venduto nessuno, questo è il messaggio che voglio mandare ai tifosi. Abbiamo venduto Torreira, che era a fine corso, e Zapata, ma abbiamo preso nove giocatori».