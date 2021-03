FIGC, Gravina: «La riforma dello sport è una legge inadatta»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della riforma dello sport e delle sue preoccupazioni: le sue parole

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato nel corso del suo intervento al videoforum ItaliaOggi “La riforma dell’ordinamento sportivo”. Le parole riportate da Adnkronos.

RIFORMA – «Non voglio sminuire la portata innovatrice della riforma, ma non temo di peccare se dico che è una legge inadatta a conformarsi alla realtà dei fatti, se non si fa ricorso a delle forzature che molto probabilmente porteranno sforzi e sacrifici non sostenibili a tutte le nostre componenti. Questa è la nostra preoccupazione».