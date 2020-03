Luis Figo, ex giocatore di Real Madrid e Barcellona, ha parlato di Mourinho e di un possibile incarico come ct del Portogallo

Un'eventualità da non scartare a priori, ecco le sue parole:

«Mourinho è uno dei migliori tecnici al mondo ed è portoghese. In questo momento abbiamo un ct che sta facendo benissimo, ma forse in futuro sarà possibile».