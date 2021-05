Finale Coppa Italia: l’Atalanta lancia un messaggio ai tifosi – FOTO

L’Atalanta va alla ricerca del primo trofeo dell’era Gasperini e ha una nuova occasione in finale di Coppa Italia. I nerazzurri sfidano la Juventus e rivedranno i loro tifosi, arrivati al Mapei Stadium dove sono previste 4.300 persone questa sera.

Il club, sui propri canali social, ha voluto mandare un messsaggio ai sostenitori bergamaschi in vista di una gara che potrebbe diventare storica.

Quanto è bello rivedervi Atalantini, ci siete mancati tantissimo 🤩🖤💙

It’s so good to have some of you back #Atalanta fans, we missed you so much 😍🖤💙#TIMVISIONCUP #AtalantaJuve #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/UiD8LxZ4M7

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 19, 2021