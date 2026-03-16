Finalissima annullata, l’AFA non ci sta: «Profondo rammarico. L’Argentina ha accettato l’idea senza obiezioni»

Finalissima tra Spagna e Argentina annullata, la nota dell’AFA: «Profondo rammarico. Abbiamo accettato l’idea senza obiezioni»

La nota diffusa dalla CONMEBOL e dall’AFA esprime un rammarico profondo: nonostante la disponibilità immediata a disputare la Finalissima in campo neutro e gli sforzi compiuti per trovare una soluzione condivisa, non è stato possibile evitare l’annullamento deciso dalla UEFA. La sfida tra i Campioni d’Europa 2024 e i vincitori della Coppa America, prevista per il 27 marzo in Qatar, è stata cancellata a causa dell’instabilità legata al conflitto in Medio Oriente, mettendo fine a un progetto che avrebbe riunito due potenze calcistiche in un evento di grande prestigio.

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COMUNICATO – “La CONMEBOL e l’AFA hanno ribadito in ogni momento la loro volontà di disputare la Finalissima in campo neutro e hanno accettato la sede proposta dopo le ripetute insistenze da parte della UEFA affinché la partita si giocasse a Madrid. Purtroppo, non è stato possibile raggiungere un accordo definitivo per lo svolgimento della partita, poiché l’alternativa di data richiesta non è stata accettata a causa del poco tempo a disposizione“.

La CONMEBOL e la UEFA avevano concordato mesi fa che la Finalissima tra le nazionali di Argentina e Spagna si sarebbe disputata in Qatar, un paese che ha dimostrato capacità nell’organizzazione di eventi di questa portata e un fermo impegno nei confronti del calcio”

“Una volta scartata la possibilità di giocare in Qatar, entrambe le confederazioni – così come le federazioni di Argentina e Spagna – si sono dedicate alla ricerca di una soluzione soddisfacente per tutte le parti. In questo contesto, è evidente che l’idea di disputare un’unica partita a Madrid violerebbe il principio di equità sportiva, non trattandosi di una sede neutrale. In questa situazione, sabato 14 marzo è giunta all’AFA la proposta di disputare la partita in una sede neutrale, l’Italia, il 27 marzo. L’Argentina ha accettato l’idea senza obiezioni, tranne che per la data, suggerendo il 31 marzo“.

“Purtroppo, la UEFA ha comunicato che lo svolgimento della partita il 31 – solo quattro giorni dopo la proposta originale – non era possibile, con conseguente annullamento della Finalissima. La CONMEBOL e l’AFA si rammaricano profondamente che, nonostante gli sforzi compiuti e la volontà manifestata di disputare questa partita in campo neutro sin dal primo momento, ciò non sia stato possibile. Da parte della CONMEBOL e dell’AFA non resta che ringraziare il Qatar per la consueta disponibilità e l’UEFA e la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) per gli sforzi compiuti al fine di portare a termine questa partita di grande importanza“