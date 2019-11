Finlandia, per la prima volta nella sua storia la nazionale si qualifica agli Europei del 2020, nella capitale scoppia la festa

Battendo per 3-0 il Liechtenstein ieri la Finlandia ha ottenuto la sua prima storica qualificazione ad Euro 2020.

Un risultato storico quello della Nazionale guidata da Markku Kanerva e allora nella capitale Helsinki non si è potuto far altro che festeggiare questo risultato scendendo in piazza.