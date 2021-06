Finlandia, maglia dedicata a Eriksen nel riscaldamento pre Russia

Nel riscaldamento pre Russia, la Finlandia è scesa in campo con una maglia in omaggio a Christian Eriksen

Insieme ai suoi compagni di nazionale, i calciatori finlandesi sono stati i più vicini al dramma che stava investendo Christian Eriksen.

Soprattutto per questo motivo, i giocatori, scesi in campo nel riscaldamento della gara contro la Russia, hanno voluto mandare un messaggio proprio al numero 10 danese. Sulle magliette indossate nel pre gara, il sostengo al centrocampista nerazzurro: «Get well Christian».