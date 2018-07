La Fiorentina non si abbatte: «Abituati a guadagnarci le Coppe sul campo»

Il Tas di Losanna ha dato ragione al Milan riqualificando i rossoneri in Europa League. La Fiorentina non si abbatte e risponde con un comunicato

La decisione del Tas di Losanna di ri-ammettere il Milan in Europa League, troncando i sogni di qualificazione della Fiorentina ha mandato in estasi il popolo rossonero e in depressione quello viola che sperava di vivere una stagione accompagnata dalle note dell’Europa League. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ritenuto “non proporzionata” la sanzione Uefa a carico del Milan e ha pertanto accolto il ricorso del club rossonero contro la sentenza che aveva imposto la squalifica di un anno dalle competizioni europee. In virtù della riammissione del Milan alla fase a gironi della prossima Europa League, l’Atalanta partirà dai turni preliminari, mentre rimane fuori dalle coppe, come da classifica di campionato, la Fiorentina.

Proprio il club viola, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto mandare un segnale ai suoi tifosi. Non ci abbattiamo, ma conquistiamo l’Europa attraverso i meriti del campo, come abbiamo sempre fatto. Ecco il comunicato integrale: «In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti anni».