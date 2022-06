Fiorentina, tutto fatto per Mandragora: i dettagli

La Fiorentina ha trovato in Mandragora l’erede perfetto di Torreira: trattativa ben avviata con la Juventus

La Fiorentina sta iniziando a muoversi per i primi colpi in entrata dopo il rinnovo di Italiano. Dopo non aver riscattato Torreira, la società ha valutato diversi nomi per il ruolo e avrebbe trovato l’accordo con la Juve per Mandragora.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe disposta a spendere 10 milioni per il centrocampista, più di quanti ne avrebbe offerti il Torino. Accordo vicino alla chiusura.