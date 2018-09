Il big match del pomeriggio è sicuramente la sfida del Franchi tra Fiorentina e Atalanta. I viola vogliono rialzarsi dopo la sconfitta, immeritata, di martedì a San Siro contro l’Inter. I bergamaschi arrivano dal pareggio a reti bianche casalingo contro il Torino. Una partita che promette spettacolo vista la qualità traboccante nelle due squadre.

FIORENTINA-ATALANTA 2-0

MARCATORI: st 16′ Veretout rig., 49′ Biraghi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Benassi (33′ pt Edmilson), Veretout, Gerson (35′ st Laurini); Chiesa, Simeone, Pjaca (10′ st Mirallas). All. Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini (23′ st Rigoni), Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (34′ st Barrow), Castagne (31′ st Ali Adnan); Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini.

ARBITRO: Valeri.

NOTE: ammoniti Vitor Hugo, Toloi, Palomino, Gomez, Lafont, Edmilson.

FIORENTINA-ATALANTA 1-0 – Chiesa scappa in contropiede, entra in area, sente l’arrivo di Toloi e si lascia cadere: Valeri ci casca e non consulta il Var, su calcio di rigore trasforma Veretout.

FIORENTINA-ATALANTA 2-0 – La chiude Biraghi sul calcio piazzato, questa volta con l’intervento della tecnologia: salvataggio disperato di Gollini, ma secondo la “goal line technology” quando la sfera ha già varcato la linea di porta

Jordan Veretout breaks the deadlock from the penalty spot as @acffiorentina take a 1-0 lead v. @Atalanta_BC

Watch the game live now on Strive https://t.co/uoTcQuail6 #LiveOnStrive #FiorentinaAtalanta pic.twitter.com/UpOup7hcTg

