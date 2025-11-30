Fiorentina, invasione dei tifosi viola in quel di Bergamo. Il dato sorprende tutti i critici in vista di oggi

Fiorentina, invasione dei tifosi viola a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta nonostante la contestazione. Il punto

Chi pensava che la Fiorentina potesse arrivare da sola a Bergamo si sbagliava di grosso. Le polemiche nate dalle parole di Dzeko dopo la sconfitta con l’Aek Atene non hanno scalfito minimamente la voglia dei tifosi di restare accanto alla squadra. Questo pomeriggio, nel settore ospiti della New Balance Arena, saranno presenti oltre novecento sostenitori gigliati: un numero importante, quasi un migliaio di persone che hanno scelto, senza esitazioni, di seguire la Fiorentina anche in un momento così delicato. Molti partiranno in mattinata da Firenze, mentre altri arriveranno dal Nord Italia, a conferma di quanto il legame tra i tifosi e la squadra sia diffuso e radicato.

Vanoli conosce bene l’importanza dell’apporto del pubblico, soprattutto della Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo viola. È proprio grazie al sostegno continuo dei tifosi che la Fiorentina può cercare di uscire da questa situazione complicata. In fondo, questo è il senso delle parole che Dzeko ha pronunciato nel concitato post-partita di giovedì: un messaggio forse espresso male nella forma, ma chiaro nella sostanza. L’attaccante non voleva puntare il dito contro il tifo gigliato—che non merita critiche gratuite, nemmeno dopo una prestazione difficile come quella contro l’Aek—ma richiamare tutti all’unità. Il suo grido d’aiuto, pronunciato da uno dei leader più ascoltati del gruppo, ha fatto rumore perché arrivato in un momento cruciale della stagione.

La Fiorentina, oggi più che mai, ha bisogno di restare compatta con il suo popolo. Squadra e tifosi devono formare un blocco unico, spingendo nella stessa direzione senza lasciarsi distrarre da tensioni o divisioni interne. I bilanci si faranno a fine stagione; ora c’è ancora tanta strada da percorrere insieme, e ogni partita può rappresentare un nuovo inizio.

Il futuro della Fiorentina passa anche da gesti come quello dei novecento tifosi pronti a sostenerla a Bergamo. La loro presenza testimonia che, nonostante difficoltà e polemiche, l’amore per la maglia rimane più forte di tutto. Ed è proprio da questo legame che la Fiorentina può ripartire con rinnovata energia e convinzione.

