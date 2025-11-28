Fiorentina shock: «Questi sono solo degli str***i! La tifoseria organizzata ha colpe». Sentite cosa ha detto quel giornalista

Fiorentina, Enzo Baldini attacca duramente squadra e tifoseria organizzata. Ecco la situazione attuale

La Fiorentina finisce nel mirino delle critiche dopo la deludente prestazione contro l’AEK in Conference League. A puntare il dito contro squadra e ambiente viola è stato il giornalista Enzo Baldini, intervenuto nel post partita ai microfoni di Radio Bruno, dove ha espresso un giudizio estremamente severo su quanto visto in campo e su ciò che, a suo avviso, sta accadendo dentro e attorno al club.

Baldini non ha risparmiato la Fiorentina, sottolineando come la squadra non abbia mostrato né la cattiveria agonistica né la personalità necessarie per affrontare una competizione europea. Nel suo commento, il giornalista ha accusato i calciatori viola di affrontare con superficialità i momenti più delicati della stagione, sostenendo che alcuni elementi del gruppo sembrino quasi trarre vantaggio dal caos generato dalle sconfitte. Una critica che evidenzia un clima interno percepito come poco sereno e che, secondo Baldini, starebbe incidendo in maniera pesante sui risultati in campo.

Il giornalista ha poi esteso la sua analisi anche alla tifoseria organizzata della Fiorentina, accusandola di aver contribuito a creare un contesto complicato per la società. A suo dire, alcune pressioni provenienti dall’ambiente avrebbero finito per influenzare negativamente le dinamiche interne del club, arrivando persino a condizionare — sempre secondo Baldini — le scelte e la struttura dell’organigramma societario. Dichiarazioni forti, che mettono in luce una crescente frattura tra parte della stampa e ciò che ruota attorno al mondo viola.

“Questi giocatori sono degli str***i e in queste situazioni ci sguazzano e si divertono. La tifoseria organizzata ha contribuito a distruggere l’organigramma societario“

Le parole del giornalista hanno inevitabilmente alimentato il dibattito sul momento della Fiorentina, già oggetto di critiche per la continuità di rendimento e per i passi falsi compiuti in Europa. Resta ora da capire come squadra, società e ambiente reagiranno a un clima così teso, e se questo duro scossone potrà trasformarsi in un punto di ripartenza per la stagione viola.

