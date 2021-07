Bonaventura: «La Fiorentina cerca riscatto. Obiettivo salvezza, poi...»

Giacomo Bonaventura, centrocampista viola, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena: le sue parole

Giacomo Bonaventura, dal ritiro di Moena, ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina in conferenza stampa:

ITALIANO – «Il mister sta cercando di far capire cosa vuole, ma serve tempo. Mi aspetto di dare il massimo come ho sempre fatto e penso che possiamo raggiungere obiettivi importanti. Sono felice che sia venuto qua, spero possa essere una buona stagione per la Fiorentina”.

SENSAZIONI – «Puntiamo a fare un’annata migliore dell’anno scorso, quando arriverà il campionato vogliamo giocare con voglia e mostrare un calcio propositivo».

SPOGLIATOIO – «Sono uno dei giocatori con più esperienza, sento di avere responsabilità ma nel gruppo tutti sono importanti».

CENTROCAMPO – «Ci sono giocatori con grande potenzialità qua come negli altri reparti, ognuno deve essere disposto a dare tutto. Ci deve essere un gioco organizzato e adeguato alle nostre caratteristiche. I complimenti ricevuti all’inizio dello scorso anno non ci hanno fatto bene».

EUROPA – «Siamo umili, il nostro primo obiettivo è la salvezza, poi se saremo bravi dovremo porci un obiettivo superiore e lottare per centrarlo. Guardiamo passo dopo passo, poi se saremo bravi, possiamo puntare anche all’Europa».

REGISTA – «Nel calcio del mister il regista è importantissimo, se la palla vuole uscire da dietro il regista deve giocare con qualità ed è un ruolo fondamentale. Insieme ai due centrali è un ruolo importante».