Fiorentina, è sempre più caos: le moglie dei giocatori minacciate sui social. E una di loro ha rotto il silenzio raccontando l’accaduto

Fiorentina, clima pesantissimo dopo la sconfitta col Sassuolo: minacce social alle mogli dei giocatori, parte la denuncia. Una situazione pesante

In casa Fiorentina la situazione si fa sempre più delicata, e non soltanto per i risultati del campo. La recente sconfitta contro il Sassuolo, che ha aggravato la posizione della squadra di Paolo Vanoli in classifica, ha infatti generato un’ondata di tensione che ha oltrepassato i confini sportivi, sfociando in un fenomeno tanto grave quanto inaccettabile: una serie di minacce e insulti sui social indirizzati alle compagne dei calciatori viola.

La Fiorentina sta attraversando un momento complicato sotto il profilo tecnico, ma quanto avvenuto nelle ultime ore ha scosso profondamente l’ambiente. Alcune fidanzate e mogli dei giocatori hanno ricevuto messaggi offensivi e gravissimi, con toni che vanno ben oltre la critica calcistica. Le offese, arrivate tramite commenti e messaggi privati sui social network, hanno raggiunto livelli tali da spingerne diverse a sporgere denuncia.

A rompere il silenzio è stata Amanda Ferreira, moglie del difensore Dodô. La donna ha deciso di rendere pubblico quanto stava accadendo, condividendo sul proprio profilo alcune delle frasi ricevute, testimonianza del clima intollerabile venutosi a creare attorno alla squadra. Nel suo post, Amanda ha espresso sconcerto e indignazione per la violenza verbale subita, spiegando come sia inaccettabile che la delusione sportiva di alcuni tifosi si trasformi in attacchi personali contro familiari e minori.

Il caso ha scosso profondamente l’ambiente Fiorentina, che si trova ora a gestire non solo la crisi di risultati, ma anche un problema sociale che rischia di lasciare ferite ben più profonde di una sconfitta. La società viola, secondo quanto filtra, starebbe valutando se intervenire ufficialmente per condannare l’accaduto e offrire supporto ai propri tesserati e alle loro famiglie.

LEGGI ANCHE >>> IL LIVE DEL MATCH

Nel frattempo, il gruppo squadra è chiamato a reagire sul campo, ma anche a ritrovare serenità in un contesto che si è improvvisamente fatto pesante. I giocatori della Fiorentina avrebbero espresso solidarietà alle proprie compagne, condannando fermamente la deriva di una minoranza tossica del tifo.

La situazione resta tesa, ma un messaggio appare chiaro: la delusione sportiva non può e non deve mai trasformarsi in violenza verbale. La Fiorentina si ritrova così a combattere non solo per risalire la classifica, ma anche per proteggere la propria comunità da un fenomeno che va fermato con fermezza e responsabilità.