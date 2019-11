Fiorentina, Castrovilli brilla con la Viola. Ma occhio all’Inter di Conte

Castrovilli, giovane talento della Fiorentina, con le sue giocate sta attirando le attenzioni delle big: primo interessamento dell’Inter

Tre gol in 11 partite: i primi passi mossi da Castrovilli in Serie A con la maglia della Fiorentina sono a dir poco convincenti. La società viola ha ribadito la volontà di blindare il talentino viola.

Tuttavia, qualche big italiana potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai toscani. Si starebbe già muovendo l’Inter per Castrovilli: secondo FcInterNews.it, Conte avrebbe inviato uno scout a Firenze per Fiorentina-Parma per visionare il centrocampista.