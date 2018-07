Fiorentina, che stile! Pulisce lo spogliatoio e ringrazia – FOTO

La Fiorentina ha seguito l’esempio del Giappone durante i Mondiali e, dopo l’amichevole contro il Fulham, ha pulito tutto lo spogliatoio

La Fiorentina come il Giappone. No non è un parallelismo calcistico o geografico ma piuttosto un seguire un esempio che si spera faccia scuola a tante squadre. I nipponici, nel Mondiale russo, avevano ripulito interamente lo spogliatoio lasciando un bigliettino di ringraziamento per l’ospitalità. E così hanno fatto i viola. La Fiorentina si trovava a Duisburg, per disputare la Cup of Traditions, un torneo riservato solo ai club che vantano almeno 50 anni di militanza nella massima serie. La squadra viola è riuscita ad alzare la coppa dopo aver battuto in finale il Fulham – grazie anche alla grande prestazione del portiere Lafont, protagonista sia nei tempi regolamentari che nei supplementari dove ha ipnotizzato gli avversari due volte dal dischetto.

Terminata la partita e le celebrazioni Pioli e la squadra sono tornati nel loro spogliatoio e prima di andarsene hanno pulito tutto e hanno lasciato un cartello indirizzato al Duisburg (società che ospitava l’evento) con scritte cinque semplici parole: «Grazie per l’ospitalità, Duisburg». Lezione di stile da i viola.